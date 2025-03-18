Челябинская телебашня загорится триколором в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Напомним, что 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В результате были образованы два новых субъекта РФ — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Уже через два дня договор был ратифицирован Государственной Думой и Советом Федерации.