Челябинская телебашня загорится триколором в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

С 19:45 до 00:00 на башне появится изображение российского флага и надпись: «18 марта — День воссоединения Крыма с Россией». Эта акция призвана напомнить жителям города о знаменательном событии, произошедшем в 2014 году.
Напомним, что 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В результате были образованы два новых субъекта РФ — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Уже через два дня договор был ратифицирован Государственной Думой и Советом Федерации.
Праздничная иллюминация на челябинской телебашне станет одним из символичных мероприятий, посвященных этой важной дате в истории страны.