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Челябинская телебашня загорится триколором в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

В Челябинске сегодня вечером 18 марта на телебашне в городском саду имени А. С. Пушкина будет включена праздничная подсветка в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, пишет «Южноуральская панорама» со ссылкой на филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

Источник: Южноуральская панорама

С 19:45 до 00:00 на башне появится изображение российского флага и надпись: «18 марта — День воссоединения Крыма с Россией». Эта акция призвана напомнить жителям города о знаменательном событии, произошедшем в 2014 году.

Напомним, что 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В результате были образованы два новых субъекта РФ — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Уже через два дня договор был ратифицирован Государственной Думой и Советом Федерации.

Праздничная иллюминация на челябинской телебашне станет одним из символичных мероприятий, посвященных этой важной дате в истории страны.