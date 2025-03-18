Сенатор Ирина Абельская рассказала, что происходит в мониторинговой группе по проверке системы здравоохранения

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания, глава мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Беларуси Ирина Абельская в эфире телеканала СТВ сказала, чем занята мониторинговая группа по проверке здравоохранения.
Абельская обратила внимание, что на протяжении двух лет мониторинговая группа смогла отработать большое число лечебных заведений. Она подчеркнула, что специалисты посетили все области Беларуси, все межрайонные центры, а также подавляющее большинство центральных районных больниц, ФАПы, находящиеся при них. По ее словам, также удалось посетить участковые больницы, врачебные амбулатории, больницы сестринского ухода.
— То есть весь спектр лечебных учреждений, которые оказывают медицинскую помощь первого, второго и третьего уровней. Также все областные больницы. И, как было уже даже сказано на известном совещании, были выявлены, конечно, такие блоковые, важные, системные нарушения и замечания, дефекты, — отметила сенатор Ирина Абельская.
Глава мониторинговой группы акцентировала внимание на том, что после этого определили мероприятия, которые дадут возможность устранить выявленные нарушения, замечания, дефекты. Сенатор уточнила, что это не процесс одного дня, месяца, года. Она пояснила, что данный процесс серьезно взаимодействует между исполнительной властью, Министерством здравоохранения, структурами здравоохранения на местах, наукой, образовательными учреждениями.
— И вот когда все вот эти звенья будут работать вместе, они будут понимать, к какой цели единой они идут, тогда будет и результат. И он есть, этот результат, — заметила Ирина Абельская.
Ранее сенатор Ирина Абельская высказалась о работе бригад скорой помощи в Беларуси: «Бригада, которая выехала на температуру 37,2, не выйдет на жизненно важный случай».
Кстати, белорусский эпидемиолог сказала, почему все болеют в марте 2025 года.
Тем временем Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси.