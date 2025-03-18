В Башкирии на контроле находятся 16 случаев подтопления

88 сообщений о подтоплениях в Башкирии поступили в Систему-112 за последние сутки. Было эвакуировано 36 человек, в том числе 32 ребенка. По информации госкомитета РБ по ЧС, на контроле остаются 16 случаев подтопления на территории 13 муниципальных образований: