В Башкирии на контроле находятся 16 случаев подтопления

- 3 случая затопления 12 придомовых территорий в трех районах: Архангельском (д. Усаклы — 3), Благоварском (с. Коб-Покровка — 2) и Гафурийском (с. Таш-Асты — 7);
- 10 случаев затопления участков автодорог регионального и межмуниципального значений в 9 муниципалитетах: Альшеевский (дорога около Идрисово), Давлекановский (участок дороги, ведущий к Новояппарово), Кармаскалинский (а/д «Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма», Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы«), Чишминский (Кучумово), Белорецкий (Инзер — Нукатово — Аисово), Чекмагушевский (Чишмы — Языково — Чекмагуш), Гафурийский (Янгискаин — Мраково — Юрактау — дом отдыха “Шихан”), Салаватский (Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино), Аургазинский районы (Урал — Мурадым);
- 1 случай затопления 2 участков СНТ в Уфимском районе (СНТ “Солнечная поляна”);
- 1 случай угрозы затопления территорий в Кушнаренковском районе (с. Шарипово);
- 1 случай затопления 15 домовладений в Белорецком районе (д. Габдюково).
В ведомстве сообщили, что продолжается проведение превентивных мероприятий, таких как чернение, распиловка льда и взрывные работы. Так, сегодня запланировано проведение взрывных работ на реке Юрюзань в Салаватском районе (д. Чулпан, д. Ильтаево, с. Малояз, 1-е Идельбаево).