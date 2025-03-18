В Ростове-на-Дону ожидаются дожди и похолодание 18 марта

В Ростове-на-Дону в середине рабочей недели ожидаются дожди и похолодание. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.
Во вторник, 18 марта, утром и днем столбики термометров покажут +7…+6 градусов. В это время город накроют дожди, поэтому ростовчанам стоит прихватить с собой зонтик по пути на работу. Вечером в донской столице осадков не ожидается, а температура воздуха составит +5 градусов. В ночное время станет прохладнее до +3 градусов.
Ветер в этот день ожидается слабый, его порывы достигнут 3−5 метров в секунду.