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В Ростове-на-Дону ожидаются дожди и похолодание 18 марта

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове 18 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в середине рабочей недели ожидаются дожди и похолодание. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.

Во вторник, 18 марта, утром и днем столбики термометров покажут +7…+6 градусов. В это время город накроют дожди, поэтому ростовчанам стоит прихватить с собой зонтик по пути на работу. Вечером в донской столице осадков не ожидается, а температура воздуха составит +5 градусов. В ночное время станет прохладнее до +3 градусов.

Ветер в этот день ожидается слабый, его порывы достигнут 3−5 метров в секунду.