Противошоковый центр в Хабаровске вдвое снизит смертность от инфарктов

— Томограф применяется для внутренней сосудистой визуализации во время проведения операции коронографии для правильной установки стентов, — рассказал нашему изданию ИА «Хабаровский край сегодня» главный врач больницы Александр Калашников. — Аппарат мы получили на время, чтобы апробировать его. Увидели, что он современный и очень эффективный, так что он есть у нас в плане закупок. Этот томограф позволит делать операции для восстановления кровоснабжения сосудов более качественно.