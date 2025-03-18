Противошоковый центр в Хабаровске вдвое снизит смертность от инфарктов

В Хабаровске будет создан противошоковый центр для лечения пациентов с кардиогенным шоком, такие состояния возникают при обширных инфарктах миокарда. Предложение высказал главный нештатный кардиолог Минздрава страны Сергей Бойцов, побывавший в краевой клинической больнице имени профессора О. В. Владимирцева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Академик РАН познакомился с сотрудниками, обошел всех тяжелых больных, уточнил, сколько времени прошло от вызова скорой до стационара. Также он наблюдал за операцией по установке стента в сосуд сердца на новейшем оборудовании. Речь идет об оптическом когерентном томографе.
— Томограф применяется для внутренней сосудистой визуализации во время проведения операции коронографии для правильной установки стентов, — рассказал нашему изданию ИА «Хабаровский край сегодня» главный врач больницы Александр Калашников. — Аппарат мы получили на время, чтобы апробировать его. Увидели, что он современный и очень эффективный, так что он есть у нас в плане закупок. Этот томограф позволит делать операции для восстановления кровоснабжения сосудов более качественно.
С помощью аппарата хирург видит сосуд изнутри, все те изменения, которые произошли на внутренней стенке. Причем с высоким разрешением, вплоть до микрона.
По словам собеседника, он важен при установке стента, позволяет точно определить область повреждения. Сосуды имеют разные диаметры, как и сами стенты. Важно, чтобы стенты плотно прилегали к внутренней стенке сосуда, только тогда кровоток будет полноценным. То есть хирурги смогут качественно и надолго устанавливать стенты. Опять же, это профилактика тромбоза.
— Противошоковый центр видится как отдельная структура в составе нашего инфарктного отделения, которая будет заниматься исключительно купированием кардиогенного шока у больных, — отметил Александр Калашников. — Предполагается введение новых штатных должностей, закупку дополнительного оборудования и расширение площадей отделения, а с этим большая проблема. Их нет.
По словам министра здравоохранения Хабаровского края Станислава Мальцева, создание противошокового центра позволит снизить смертность от инфарктов в два раза.