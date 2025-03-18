Фонд развития креативной индустрии создадут в Казахстане

На сегодняшний день по республике уже открыты 12 креативных хабов. В Акмолинской, Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях и регионе Жетісу данная работа пока не завершена. Именно хабы должны стать главной инфраструктурой в регионах по развитию креативной индустрии. Они станут во главе региональной экосистемы в части привлечения и работе с талантами.