Фонд развития креативной индустрии создадут в Казахстане

В нем объединятся творческие и образовательные организации, деятельность будут вести по четырем основным направлениям:
- выявление талантов — организация конкурсов, креатонов, мобильных продюсерских центров, парсинг в регионах;
- девелопмент проектов — акселерация и инкубация проектов, коммерциализация, поиск и привлечение инвестиций;
- развитие инфраструктуры- развитие сети хабов, организация постоянных арт-площадок, доступ к государственному имуществу;
- содействие экспорту — выход на зарубежную аудиторию, маркетинг и PR, защита авторского права.
Бюджет Фонда развития креативной индустрии Казахстана будет формироваться за счет отчислений в размере 3% от деятельности национального лотерейного оператора.
Одним из главных направлений его деятельности будет развитие венчурного инвестирования в сфере креативных индустрий. В этой связи будет создано венчурное подразделение на базе МФЦА, с привлечением пула управляющих компаний, которые будут способствовать эффективному размещению денежных средств на основе срочности и возвратности.
Также в областных центрах и крупных городах Казахстана появятся Креативные центры.
На сегодняшний день по республике уже открыты 12 креативных хабов. В Акмолинской, Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях и регионе Жетісу данная работа пока не завершена. Именно хабы должны стать главной инфраструктурой в регионах по развитию креативной индустрии. Они станут во главе региональной экосистемы в части привлечения и работе с талантами.
А еще в Казахстане проводят оцифровку историко-культурного наследия. При министерстве функционирует информационно-просветительская платформа «Qazaq Culture». Она работает на 8 языках и рассказывает о культурных ценностях страны не только для казахстанской, но и зарубежной аудитории.
В рамках работ по масштабированию «Qazaq Culture» будет запущен отдельный модуль с оцифрованными объектами историко-культурного наследия нашей страны, ценными экспонатами и редкими реликвиями.
Отдельное внимание уделяется и образованию в данной сфере.
Мы уже организовали образовательную программу для 421 студента Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави. Следующий этап — подготовка 200 креативных специалистов в Западно-Казахстанской области. Кроме того, в регионах, где мы работаем, мы разрабатываем Карту креативных профессий, ориентируясь на локальный спрос«, — заявила основательница сети креативных хабов “Ozge Epic” Макпал Жумабай.
Внедрение программ подготовки кадров для креативных индустрий на всех уровнях системы образования имеет особую важность, подчеркнули участники заседания в правительстве.