Автомобилистов во Владивостоке будут штрафовать по-новому

«Мы занимаемся установкой стационарных комплексов во Владивостокском городском округе», — рассказал глава ЦОДД в интервью «ФедералПресс».
Раньше эти полномочия были только у КГАУ «Примгосавтонадзор». Но с марта камеры может устанавливать и ЦОДД Владивостока.
Камеры, которые появятся во Владивостоке, будут фиксировать выезд на «встречку», нарушение правил остановки и стоянки, а также превышение скорости и других правил.
«Часть таких комплексов будет стационарной, а часть установят на транспорте — например, в автобусах», — добавил Павел Васильев.