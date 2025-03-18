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Автомобилистов во Владивостоке будут штрафовать по-новому

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта, ФедералПресс. С марта Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока получил новые полномочия — устанавливать камеры фото- и видеофиксации нарушений. Глава ЦОДД Павел Васильев в эксклюзивном интервью «ФедералПресс» рассказал о новых задачах организации.

Источник: РИА "Новости"

«Мы занимаемся установкой стационарных комплексов во Владивостокском городском округе», — рассказал глава ЦОДД в интервью «ФедералПресс».

Раньше эти полномочия были только у КГАУ «Примгосавтонадзор». Но с марта камеры может устанавливать и ЦОДД Владивостока.

Камеры, которые появятся во Владивостоке, будут фиксировать выезд на «встречку», нарушение правил остановки и стоянки, а также превышение скорости и других правил.

«Часть таких комплексов будет стационарной, а часть установят на транспорте — например, в автобусах», — добавил Павел Васильев.