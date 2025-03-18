Минздрав Беларуси сказал про три миллиона вызовов скорой помощи за год. Подробности в эфире СТВ озвучил министр здравоохранения Александр Ходжаев.
Глава Минздрава уточнил, что за 2024 года было зарегистрировано 100 миллионов обращений от белорусов в систему оказания медицинской помощи.
— 3 миллиона вызовов бригад скорой медицинской помощи. Это вот то, о чем я говорил, стоимость для государства всего этого процесса. 164 рубля (стоимость одного выезда скорой помощи по вызову. — Ред.) умножить на это, — заметил Ходжаев.
Он также сообщил, что за год было зафиксировано более двух миллионов госпитализаций белорусов. Ходжаев обратил внимание, что сегодня весь мир уходит или же переходит на стационарозамещающие технологии, и Беларусь в данном направлении также работает.
Вместе с тем министр здравоохранения добавил, что белорусы в целом консервативно относятся к нововведениям.
Ранее сенатор Ирина Абельская высказалась о работе бригад скорой помощи в Беларуси: «Бригада, которая выехала на температуру 37,2, не выйдет на жизненно важный случай».
Кроме того, Абельская рассказала, что происходит в мониторинговой группе по проверке системы здравоохранения.
Кстати, белорусский эпидемиолог сказала, почему все болеют в марте 2025 года.