В Аше из-за затора на реке вода затопила два поселка

В Аше во время паводка вода пришла в поселки Чапаевский и Козинский. Как сообщили в администрации Ашинского района, на реке Сим выше города из-за резкого потепления и сильных дождей тронулся лед. Льдины создали затор.
Как сообщили в областном министерстве общественной безопасности, затоплен 21 приусадебный участок.
Спасатели и представители коммунальных служб сейчас обходят дома, жителям подтопленных микрорайонов предлагают эвакуироваться. В городской гостинице открыли пункт временного размещения на 50 мест.