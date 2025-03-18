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В Аше из-за затора на реке вода затопила два поселка

Жителям Аши предложили эвакуироваться на время паводка.

Источник: Комсомольская правда

В Аше во время паводка вода пришла в поселки Чапаевский и Козинский. Как сообщили в администрации Ашинского района, на реке Сим выше города из-за резкого потепления и сильных дождей тронулся лед. Льдины создали затор.

Как сообщили в областном министерстве общественной безопасности, затоплен 21 приусадебный участок.

Спасатели и представители коммунальных служб сейчас обходят дома, жителям подтопленных микрорайонов предлагают эвакуироваться. В городской гостинице открыли пункт временного размещения на 50 мест.