Красноярцам рассказали, как выбрать велосипед

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке велосипеда. Для начала специалисты советуют определиться, где и как вы хотите кататься. От этого будет зависеть тип велосипеда. Размер транспортного средства зависит от роста человека и длины его ног и рук. Примерить велосипед можно прямо в магазине. Максимальный вес, на который рассчитан велосипед, включает общую массу человека и багажа.