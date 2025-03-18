Красноярцам рассказали, как выбрать велосипед

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке велосипеда. Для начала специалисты советуют определиться, где и как вы хотите кататься. От этого будет зависеть тип велосипеда. Размер транспортного средства зависит от роста человека и длины его ног и рук. Примерить велосипед можно прямо в магазине. Максимальный вес, на который рассчитан велосипед, включает общую массу человека и багажа.
Отмечается, что на комфорт во время езды влияет диаметр колеса. Также тип шин зависит от того, для какой поверхности они предназначаются.
В Управлении рассказали, что с 1 марта 2025 года велосипеды и велосипедные рамы вносят в систему «Честный ЗНАК», которая позволяет проверить подлинность товара и отследить его путь от производителя до конечного потребителя.