Из-за ледохода на Зилиме в Башкирии эвакуировали девять человек

В Гафурийском районе Башкирии эвакуировали жителей деревни Таш-Асты. Об этом сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, из-за ледохода на реке Зилим близ деревни начался паводок. Было принято решение эвакуировать две семьи — четверых взрослых и пятерых детей — и перевезти их к родственникам.
Как пояснили в МЧС, вдоль берега реки Зилим находятся семь домов, из них жилых всего три. Сейчас уровень воды начал снижаться, но ожидается ещё приход массы льда.
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