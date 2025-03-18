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Из-за ледохода на Зилиме в Башкирии эвакуировали девять человек

Эвакуированные семьи расположились у родственников.

Источник: Комсомольская правда

В Гафурийском районе Башкирии эвакуировали жителей деревни Таш-Асты. Об этом сообщает МЧС республики.

По информации ведомства, из-за ледохода на реке Зилим близ деревни начался паводок. Было принято решение эвакуировать две семьи — четверых взрослых и пятерых детей — и перевезти их к родственникам.

Как пояснили в МЧС, вдоль берега реки Зилим находятся семь домов, из них жилых всего три. Сейчас уровень воды начал снижаться, но ожидается ещё приход массы льда.

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