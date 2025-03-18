Как в Воронеже можно решить проблему бездомными собаками

Предлагалось запретить возвращать дворняг из приютов на улицы, установить предельные сроки содержания животных за госсчёт и дать регионам право их усыплять.
И вот, на прошлой неделе стало известно решение по данному вопросу. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, рассмотрев законопроект, пришёл к выводу, что он не соответствует принципам справедливости и гуманности. Проще говоря, инициатива не прошла. А что об этой ситуации думают в Воронежской области?
Откуда идея?
Практика усыпления безнадзорных животных с марта текущего года действует в 17 регионах страны — так решили местные власти. Усыплять животных, может, и не гуманно, но между человеком и собакой выбор очевиден — такие высказывания звучали в Госдуме.
И действительно, о нападении собак на человека сообщается регулярно. Например, в Воронеже за последнее время произошло несколько случаев. Так, в феврале в парке Оптимистов собаки набросились и покусали мужчину, на улице Ворошилова напали на девушку, в посёлке Отрадное стая дворняг испугала ребёнка. 5 марта дворняги на улице Циолковского напали на подростка, а 13 марта бездомный пёс укусил двух 9-летних мальчиков на детской площадке в микрорайоне Шилово.
«Я не верю в рост волны укусов, это такая тема для хайпа, — считает председатель совета воронежской общественной организации “Центр экологической политики” Анна Воронина. — В прошлом году мы анализировали статистику: в основном людей кусают животные либо хозяйские, либо самовыгульные. Нападают также собаки, выброшенные людьми на улицу. Животные, которые живут на улице с рождения, наоборот, сторонятся людей, у них нет связи с человеком. К тому же в статистике укусов очень часто смешивают всех животных — собак, кошек, хорьков, морских свинок»…
Напомним, в нашем регионе действует программа ОСВВ — «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск», то есть бездомных собак отлавливают, проверяют на бешенство, стерилизуют, вакцинируют, маркируют и отпускают в прежние места обитания. Единственное исключение — проявляющие агрессию собаки. Их отправляют в муниципальный либо в частный приюты.
Как сообщили в управлении ветеринарии, в прошлом году было отловлено 3401 животное, обратно выпущено 2902, 173 собаки нашли хозяев, 52 издохли, а 274 были помещены в приют. Сколько же всего безнадзорных четвероногих бегает по территории нашей области, неизвестно, их количество постоянно пополняется.
«Считаю, что законопроект по усыплению бездомных собак просто неэффективный, — продолжает Анна Воронина. — Почему в своё время отменили отстрел? Не потому что решили, что нужен гуманный способ, поскольку угроза населению превысила всяческие другие соображения. Допускались многочисленные нарушения, в том числе по утилизации трупов. Их просто складировали на муниципальных территориях — по жалобам жителей была обнаружена территория с сотнями трупов убитых животных. Собак умерщвляли осенью, а в марте — сошёл снег, и трупы обнажились. Назовите место, где трупы животных утилизируют? Его нет. Поэтому нарушения будут всегда, что повлечёт распространение инфекционных заболеваний. Но кто об этом позаботится? Главное — хайп».
Не выбрасывайте на улицу.
Общественница считает, что если закон об эвтаназии в Воронежской области всё же примут, просуществует он ненадолго.
«Да, в определённый период некоторые, кто на этом специализируется, обрадуются. А мы будем иметь на улицах возросшее количество выброшенных животных. Этим законом, прямо скажем, мы поощряем безответственных людей: выбрасывайте, а мы будем убивать и складировать. А потом всё вернётся к текущей ситуации. А главное — существовавшие более 40 лет отстрелы не уменьшили численность бездомных животных, как и жалоб, в том числе на укусы. Проблему безнадзорных животных нужно решать с разных сторон, в том числе со стороны исключения кормовых баз — а открытые мусорные контейнеры у нас в каждом дворе. Кстати, на улице животное долго не живёт — в среднем два года. Так что, если применяется метод ОСВВ, и мы делаем акцент на ответственности людей, которые не будут выбрасывать своих питомцев, то за несколько лет количество бездомных собак на улицах сократится кратно».
Между тем, как рассказали в управлении ветеринарии, правительство Воронежской области ориентировано продолжать развивать систему приютов и института гуманного отношения к животным. Также продолжится изучение практики регионов, которые ввели процедуру эвтаназии животных в соответствии с положениями постановления Конституционного Суда РФ.
В тему.
С 1 марта воронежцы могут бесплатно стерилизовать свою собаку. Хозяину придётся оплатить только стоимость ухода после операции и наркоз. Проводить процедуру будут в шести государственных центрах по предварительной записи. Льготная программа уже пользуется спросом. Но есть одно «но»: животное должно весить больше шести килограммов.