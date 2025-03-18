Как в Воронеже можно решить проблему бездомными собаками

«Да, в определённый период некоторые, кто на этом специализируется, обрадуются. А мы будем иметь на улицах возросшее количество выброшенных животных. Этим законом, прямо скажем, мы поощряем безответственных людей: выбрасывайте, а мы будем убивать и складировать. А потом всё вернётся к текущей ситуации. А главное — существовавшие более 40 лет отстрелы не уменьшили численность бездомных животных, как и жалоб, в том числе на укусы. Проблему безнадзорных животных нужно решать с разных сторон, в том числе со стороны исключения кормовых баз — а открытые мусорные контейнеры у нас в каждом дворе. Кстати, на улице животное долго не живёт — в среднем два года. Так что, если применяется метод ОСВВ, и мы делаем акцент на ответственности людей, которые не будут выбрасывать своих питомцев, то за несколько лет количество бездомных собак на улицах сократится кратно».