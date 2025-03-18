Акцию «Виртуальный Бессмертный полк» запустили в Свердловской области

На телеканале ОТВ началась акция «Виртуальный Бессмертный полк». Жители Свердловской области могут поделиться историями о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне или трудились в тылу, сообщает департамент информационной политики региона.
Сбор фотографий и рассказов о героях продлится до 4 мая. Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на страницу проекта и написать текст о своем герое войны: имя, звание, где служил или работал. Затем нужно прикрепить фотографию героя размером не более 30 Мб. Также необходимо указать свои контактные данные. Истории участников войдут в телевизионное шествие, которое покажут в эфире Областного телевидения в День Победы.
Напомним, что в 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 Мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году она состоялась в традиционном формате. В 2023 и 2024 годах были организованы виртуальное шествие и различные онлайн-акции.