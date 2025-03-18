Акцию «Виртуальный Бессмертный полк» запустили в Свердловской области

Сбор фотографий и рассказов о героях продлится до 4 мая. Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на страницу проекта и написать текст о своем герое войны: имя, звание, где служил или работал. Затем нужно прикрепить фотографию героя размером не более 30 Мб. Также необходимо указать свои контактные данные. Истории участников войдут в телевизионное шествие, которое покажут в эфире Областного телевидения в День Победы.