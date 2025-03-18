Во Владивостоке протестируют автомобиль скорой помощи из Беларуси

О поставке спецмашин в краевой центр стало известно в ходе визита главы Приморского края Олега Кожемяко в Беларусь на прошлой неделе. В составе делегации были главный фельдшер Галина Целуйко, заведующая подстанцией «Чуркин» Алена Савенкова и начальник транспортного отдела Игорь Мицуров. Они ознакомились с образцами техники Минского автозавода. Оценили объем салона, компоновку автомобиля. «На пробу» купят один автомобиль. При необходимости будут внесены корректировки с учетом особенностей рельефа и работы в Приморье. В перспективе рассмотрят вопрос массовой закупки таких машин для службы «скорой».