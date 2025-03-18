В Ачинске торжественно открыт фестиваль им. Иннокентия Михайловича Смоктуновского

В рамках мероприятия во Дворце культуры открылись несколько экспозиций: выставка «Поляна детства», рассказывающая о детских годах актера, проведенных в Красноярском крае; интерактивная QR-выставка «Скромный гений Иннокентий Смоктуновский», демонстрирующая стоп-кадры из кинофильмов с участием известного артиста; книжная выставка «Сибирский гений — Иннокентий Смоктуновский». Также для всех гостей мероприятия работала интерактивная площадка «Смоктуновский: галерея фильмов» и QR-акция «Хорошо сказал…», сообщает «Культура 24».
«Это первый Фестиваль в Красноярском крае, который посвящен И. М. Смоктуновскому — гениальному и вместе с тем очень скромному человеку, которым мы гордимся. Спасибо организаторам и администрации города Ачинска за воплощение в жизнь такой замечательной идеи. Очень важно, чтобы наша молодежь знала о людях, прославляющих Красноярский край», — отметила в своем выступлении начальник отдела межрегионального и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Красноярского края Ирина Игнатьевна Коренец.
Внучка легенды отечественного театра и кино — актриса Анастасия Филипповна Смоктуновская поблагодарила организаторов мероприятия и поздравила зрителей с открытием этого знаменательного события: «Для меня огромная честь и радость присутствовать на открытии этого замечательного Фестиваля. Желаю ему долгих лет, пусть он в дальнейшем набирает обороты и творческий потенциал, чтобы открывать еще больше новых талантов, потому что соприкосновение с легендой, с таким огромным творческим багажом — очень важно для становления творческих личностей».
Во время торжественного открытия зрители узнали факты из биографии знаменитого актера, познакомились с основными вехами его творческого пути, посмотрели видеофрагменты из интервью со Смоктуновским, послушали отзывы об Иннокентии Михайловиче его известных коллег по сцене. Своими яркими выступлениями присутствующих порадовали актеры Ачинского драматического театра — Татьяна Панич-Коренская, Владимир Коренский, Людмила Александрова, Андрей Телепов, а также творческие коллективы и солисты города — Ирина Бах, ансамбли «Журавушка», «Современник», «Вдохновение», «Сибирочка», «Элегия». В этот же день на территории Ачинского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Г. Г. Голубева состоялся торжественный митинг с участием почетных гостей, учащихся Ачинского кадетского корпуса и Мариинской женской гимназии.