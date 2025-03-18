В Ачинске торжественно открыт фестиваль им. Иннокентия Михайловича Смоктуновского

Во время торжественного открытия зрители узнали факты из биографии знаменитого актера, познакомились с основными вехами его творческого пути, посмотрели видеофрагменты из интервью со Смоктуновским, послушали отзывы об Иннокентии Михайловиче его известных коллег по сцене. Своими яркими выступлениями присутствующих порадовали актеры Ачинского драматического театра — Татьяна Панич-Коренская, Владимир Коренский, Людмила Александрова, Андрей Телепов, а также творческие коллективы и солисты города — Ирина Бах, ансамбли «Журавушка», «Современник», «Вдохновение», «Сибирочка», «Элегия». В этот же день на территории Ачинского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Г. Г. Голубева состоялся торжественный митинг с участием почетных гостей, учащихся Ачинского кадетского корпуса и Мариинской женской гимназии.