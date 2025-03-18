Суд в Хабаровске защитили права бойца СВО на компенсацию за ранение

Истец И. подал в суд на военное ведомство, требуя признать его право на эту выплату и обязать ведомство её выплатить, так как он был ранен в ходе боевых действий в зоне СВО. Он утверждал, что имеет право на выплату согласно указу президента РФ, но ему отказали из-за недостатка документов, со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Суды Хабаровского края» передаёт ИА AmurMedia.