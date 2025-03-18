Суд в Хабаровске защитили права бойца СВО на компенсацию за ранение

Истец И. подал в суд на военное ведомство, требуя признать его право на эту выплату и обязать ведомство её выплатить, так как он был ранен в ходе боевых действий в зоне СВО. Он утверждал, что имеет право на выплату согласно указу президента РФ, но ему отказали из-за недостатка документов, со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Суды Хабаровского края» передаёт ИА AmurMedia.
Районный суд удовлетворил иск, признав право И. на выплату и обязав ответчика выплатить ему 3 миллиона рублей.
Ответчик обжаловал решение, считая требования истца необоснованными.
Районный суд, принимая решение в пользу истца, основывался на том, что И. действительно получил травму во время артиллерийского обстрела в зоне СВО, что подтверждено медицинскими документами.
Апелляционный суд, проверяя решение районного суда, отметил, что на момент возникновения спора решение о выплате принималось командиром части на основании рапорта военнослужащего и справки о ранении. Других условий для получения выплаты по факту ранения в ходе СВО не было установлено.
Поскольку факт ранения И. в ходе СВО был доказан, апелляционный суд счел выводы районного суда о праве истца на выплату верными.
Апелляционный суд подчеркнул, что формальные нарушения в оформлении документов воинской частью не должны лишать истца, выполнявшего важные для государства задачи, положенной ему выплаты.