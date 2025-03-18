Белстат заявил об увеличении в три раза количества электромобилей в Беларуси

В ведомстве отметили, в стране зафиксировано увеличение в 3,2 раза числа легковых электромобилей, которые находятся в собственности белорусов. Согласно данным Министерства внутренних дел, число электромобилей составило 20,7 тысячи штук, в то время как на 1 января 2024 года их было 6,4 тысячи. В Белстате заметили, что на 30,3% выросло и количество зарядных станций (речь идет про колонки, устройства), которые предназначены для зарядки электромобилей. Так, по информации Министерства энергетики, их количество составило 1323 штуки, а на 1 января 2024 года было 1015.