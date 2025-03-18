В Красноярске стартовал сезон электросамокатов

Их заметили жители, которые обеспокоены проблемой аварийности с участием этих транспортных средств.
«За сегодняшнюю ночь сотни самокатов появились по всему центру города. Пока они стоят ровными рядами, но уже к вечеру будут преграждать подходы к общественному транспорту и мешать пешеходам на тротуарах», — написал в своих соцсетях депутат Горсовета Семен Сендерский.
Депутат заявил, что Красноярск не готов к новому сезону электросамокатов:
«Не определены места для стоянок, не нанесена специальная разметка, знаки — пока не предприняты никакие меры, которые будут способствовать контролю и регулированию самокатной сферы в городе. Отсутствие регулирования способствует большому количеству ДТП, среди них преобладающие — это наезды на пешеходов. Больше всех страдают дети, женщины и пожилое поколение».
Семен Сендерский считает, что минимальными мерами для борьбы с нарушителями должно стать обязательное ограничение скорости движения самокатов и введение штрафов по ст. 7.1 КоАП за неправильную парковку.
В мэрии сообщили, что в Красноярске продолжает действовать трёхстороннее соглашение, подписанное несколько лет назад между администрацией, ГАИ и владельцами фирм по прокату электросамокатов. Его цель — сделать город комфортным для передвижения и безопасным. «Представители кикшеринговых компаний перед началом сезона выражали готовность внедрять различные меры профилактики нарушений, травматизма и ДТП. В этом году совместно с ГАИ в Красноярске будут проводиться профилактические рейды, обучающие семинары для школьников и студентов. Также продолжит работу специальный бот в Телеграмм — @Samokat_ru_bot для фиксации нарушений и принятия решений о штрафах для пользователей», — рассказали в мэрии.
В полиции напомнили, что самокат — это транспортное средство, поэтому все, кто им управляет, должны соблюдать правила дорожного движения. Так, без водительского удостоверения можно управлять СИМ мощностью не более 250 Вт; на самокате может передвигаться только один человек; дети в возрасте от 7 до 14 лет должны ездить только в сопровождении родителей. Пересекать проезжую часть на СИМ запрещено, сначала нужно сойти с него, а затем переходить дорогу и катить его рядом. На пешеходной зоне по отношению к водителю СИМ преимущество имеют пешеходы и велосипедисты. Нельзя управлять СИМ в нетрезвом состоянии.
Кроме того, нужно помнить, что в Красноярске ограничен проезд самокатов в общественных пространствах и местах массового пребывания горожан. Также их запрещено бросать на тротуарах, остановках и в других местах, где они создают помехи движению транспорта или пешеходов. Для получения самоката в аренду в приложениях необходимо подтвердить возраст и ознакомиться с правилами движения, запретами и особенностями использования ТС. У всех операторов есть возможность блокировки недобросовестных пользователей и введения ограничений скорости.
В ГАИ сообщили, что в прошлом году статистика аварийности с электросамокатами в Красноярске выросла в 2,5 раза в сравнении с предыдущим сезоном. Всего было зарегистрировано 415 ДТП, среди которых 284 опрокидывания, 52 наезда на пешеходов, 26 — на препятствия и 45 столкновений.
В этом году аномально теплая погода поспособствовала открытию сезона электросамокатов раньше, чем планировалось. Но в вечернее и ночное время еще прогнозируются минусовые температуры, в связи с чем на дорожном покрытии может образовываться тонкая пленка льда. «При таких условиях на СИМах необходимо быть предельно внимательными и по возможности не наезжать на участки с наледью», — призвали в полиции.