В Красноярске стартовал сезон электросамокатов

В полиции напомнили, что самокат — это транспортное средство, поэтому все, кто им управляет, должны соблюдать правила дорожного движения. Так, без водительского удостоверения можно управлять СИМ мощностью не более 250 Вт; на самокате может передвигаться только один человек; дети в возрасте от 7 до 14 лет должны ездить только в сопровождении родителей. Пересекать проезжую часть на СИМ запрещено, сначала нужно сойти с него, а затем переходить дорогу и катить его рядом. На пешеходной зоне по отношению к водителю СИМ преимущество имеют пешеходы и велосипедисты. Нельзя управлять СИМ в нетрезвом состоянии.