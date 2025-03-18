Получены материалы, перспективные для создания элементов памяти будущего

«Мемристор отличается тем, что при его применении можно на порядки увеличить количество циклов перезаписи по сравнению с флеш-памятью. Кроме того, имеются публикации, в которых авторы показывают, что у мемристоров один цикл перезаписи более краткий по длительности: если у флеш-памяти это доли микросекуд, то у мемристоров — десятки наносекунд или даже пикосекунды, то есть в 1 тыс. и 1 млн раз быстрее соответственно. Так что с помощью мемристоров память может стать гораздо более “быстродействующей”, — добавил Юшков.