СКР заведет дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Ростове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 17 марта.
В СМИ появилась информация о долгом нерасселении жильцов многоквартирного дома, признанного аварийным. Несущие конструкции здания разрушаются, коммуникации находятся в ветхом состоянии, кровля протекает, а в стенах есть трещины. Несмотря на это, благоустроенное жилье до сих пор не выдали всем гражданам. Одной из семей предложили компенсационные выплаты, которых не хватает на покупку квартиры. Обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли.
Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. По завершении расследования будет предоставлен отчет о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.