СКР заведет дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Ростове

В СМИ появилась информация о долгом нерасселении жильцов многоквартирного дома, признанного аварийным. Несущие конструкции здания разрушаются, коммуникации находятся в ветхом состоянии, кровля протекает, а в стенах есть трещины. Несмотря на это, благоустроенное жилье до сих пор не выдали всем гражданам. Одной из семей предложили компенсационные выплаты, которых не хватает на покупку квартиры. Обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли.