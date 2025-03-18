В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников СВО

В документах говорится, что льготы предусмотрены для участников СВО, включая ветеранов боевых действий и лиц, воевавших в Донбассе с 2014 года. Также меры поддержки, согласно проекту федерального закона, распространяются на семьи погибших и умерших военных, их супругов, несовершеннолетних детей, студентов-очников до 23 лет, родителей и иждивенцев.