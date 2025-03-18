Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова

Крымская весна, как и весна климатическая, не могла не наступить. И она наступила, как только у людей появилась возможность самим определить свою судьбу. Она изменила и Крым, и Россию, и весь мир. Открыла путь к воссоединению русских земель.
И подчеркнул, что Крымская весна изменила всех нас. «Испытания, которые мы проходим вместе, еще больше укрепили наше единство и убежденность в правильности выбора, сделанного в 2014 году. Мы еще больше сплотились вокруг Президента. Еще лучше и яснее осознали личную ответственность каждого из нас за судьбу страны. Это выражается и в действительно всенародной поддержке СВО и наших воинов», — отметил глава республики.
За 11 лет Крым прошел огромный путь возрождения и развития. Построены сотни новых объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, здравоохранения. Преображаются города и села, растет уровень жизни людей, перечислил руководитель региона.
«Все это, конечно, очень и очень важно. И все же мы шли в Россию не за материальными благами. История воссоединения Крыма с Россией — не о поисках выгоды и рая на земле. Эта история — о справедливости. О возвращении в отчий дом. О верности. О вечной любви к Родине», — подытожил Аксенов.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что с подписанием договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов была восстановлена историческая справедливость, реализованы устремления нескольких поколений крымчан.
«На многотысячном митинге “Мы вместе!” в Москве наш Президент Владимир Путин произнес слова, ставшие крылатыми: “После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию”. И Россия стала гарантом свободного волеизъявления народов Крыма», — сказал Константинов.
Жители полуострова всегда будут благодарны за это решение стране и президенту, подчеркнул он. И отметил, что без готовности крымчан к быстрым, слаженным и решительным действиям, без массовой поддержки гражданами идеи возвращения в Россию никто бы жителям полуострова руку помощи не протянул.
«Крым был и остается форпостом Русского мира. Мы любим свою Родину и вместе пройдем через все испытания, продолжим вносить свой достойный вклад в ее развитие. С праздником, крымчане!» — подытожил Константинов.