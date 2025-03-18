В Краснодарском крае родились три двойни за сутки

В Краснодарском крае за минувшие сутки родились 160 детей. В числе новорожденных 76 девочек и 84 мальчика, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
Также в регионе появились на свет три двойни. Две пары двойняшек родились в краевой столице, еще одна — в Армавире.
Всего же в Краснодаре появились 66 малышей, в Сочи — 13. В Новороссийске и Геленджике родились по семь детей, а в Армавире на свет появились 14 младенцев.
«По одному малышу появились на свет в Новопокровском, Северском и Абинском районах. По два малыша родились в Красноармейском и Тимашевском районах», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.
Министр здравоохранения Краснодарского края поздравил родителей с пополнением в семье и пожелал детям расти здоровыми и счастливыми.