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Дожди, туманы и до +10 градусов ожидаются в Омской области 19 марта

Отдельные районы области могут накрыть густые туманы.

Завтрак в Омской области воздух вновь прогреется до двузначной отметки — +10 градусов. О том, какая будет погода в Омске 19 марта 2025, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

В ночные часы температура воздуха составит от −2 до +3 градусов. Местами пройдут осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах ожидаются туманы и гололедица. Ветер юго-западный, южный со скоростью 6−11 м/с.

Днем потеплеет до +5…+10 градусов. Местами по области будет существенно холоднее — до 0 градусов. Туман и гололедица сохранятся в отдельных районах. Возможны осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный, южный со скоростью 6−11 м/с, порывы до 14 м/с.