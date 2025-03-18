Новый пригородный поезд свяжет Челябинскую область и Башкорстостан

Маршрут Дема — Кропачево — Мурсалимкино начнет курсировать с 30 марта.
Электропоезд будет совершать рейсы по выходным и праздничным дням, в составе — четыре вагона. Время в пути составит около пяти часов.
Со станции Дема (Башкирия) поезд № 6438/6440 будет отправляться в 18:12, прибытие на конечную — 22:53.
Со станции Мурсалимкино пригородный поезд № 7437/6437 будет отправляться в 05:13, прибытие — 09:58.
С запуском нового маршрута впервые будет обеспечена транспортная доступность пригородным железнодорожным сообщением до села Мурсалимкино.
«Кроме того, у жителей Башкортостана и Челябинской области появится возможность беспересадочного проезда на электропоездах до столицы республики и обратно», — говорят в ЮУЖД.