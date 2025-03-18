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Новый пригородный поезд свяжет Челябинскую область и Башкорстостан

Новый пригородный поезд свяжет Челябинскую область и Башкорстостан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Маршрут Дема — Кропачево — Мурсалимкино начнет курсировать с 30 марта.

Электропоезд будет совершать рейсы по выходным и праздничным дням, в составе — четыре вагона. Время в пути составит около пяти часов.

Со станции Дема (Башкирия) поезд № 6438/6440 будет отправляться в 18:12, прибытие на конечную — 22:53.

Со станции Мурсалимкино пригородный поезд № 7437/6437 будет отправляться в 05:13, прибытие — 09:58.

С запуском нового маршрута впервые будет обеспечена транспортная доступность пригородным железнодорожным сообщением до села Мурсалимкино.

«Кроме того, у жителей Башкортостана и Челябинской области появится возможность беспересадочного проезда на электропоездах до столицы республики и обратно», — говорят в ЮУЖД.