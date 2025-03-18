Ростовские врачи удалили женщине редкую опухоль носа

Врачи Областного консультативно-диагностического центра (ОКДЦ) в Ростове провели сложную операцию 49-летней женщине с редкой опухолью — мультифокальной синоназальной папилломой. Как сообщили в региональном минздраве, такое заболевание встречается у 1−2 человек из 100 тысяч.
Пациентка обратилась в центр с жалобами на затруднение дыхания через правую половину носа. При осмотре врачи обнаружили полиповидное образование, которое перекрывало глубокие отделы полости носа.
— При дообследовании выявлено образование правой половины носа, верхнечелюстной пазухи, задних клеток решетчатого лабиринта и правой основной пазухи. В ходе операции все это массивное образование было удалено, — пояснили в минздраве.