Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские врачи удалили женщине редкую опухоль носа

Медики Ростова спасли женщину с редкой синоназальной папилломой.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Областного консультативно-диагностического центра (ОКДЦ) в Ростове провели сложную операцию 49-летней женщине с редкой опухолью — мультифокальной синоназальной папилломой. Как сообщили в региональном минздраве, такое заболевание встречается у 1−2 человек из 100 тысяч.

Пациентка обратилась в центр с жалобами на затруднение дыхания через правую половину носа. При осмотре врачи обнаружили полиповидное образование, которое перекрывало глубокие отделы полости носа.

— При дообследовании выявлено образование правой половины носа, верхнечелюстной пазухи, задних клеток решетчатого лабиринта и правой основной пазухи. В ходе операции все это массивное образование было удалено, — пояснили в минздраве.