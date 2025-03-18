Взрыв ракеты «Восток-2М» на космодроме Плесецк произошел 45 лет назад

В густом дыму легко было заблудиться, и потому в ключевых проходах остались люди и голосом подзывали к себе других, служа ориентиром. Капитан Василий Лаврентьев рассказывал, как он собрал и гуськом вывел из огня восьмерых солдат, которые держались за ремень впереди стоящего. Однако пока Лаврентьев искал людей в дыму, он получил тяжелый ожог легких, который дал о себе знать ближе к выходу из сооружения. В итоге офицера вынесли на руках двое рядовых: Баширов и Беглиев.