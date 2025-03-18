Фестиваль «Под лед Байкала» проходит в Листвянке

Две спортсменки установили рекорды в разных дисциплинах по правилам Федерации фридайвинга. Ольга Маркина (Россия) побила свой собственный рекорд Гиннесса, установленный в 2021 году, нырнув на глубину 71 метр с задержкой дыхания в дисциплине CWT (в моноласте).
Спортсменка из Хорватии Санда Делия в дисциплине FIM (по тросу на руках, без ласт) нырнула на глубину 55 метров, это на 15 метров больше предыдущего рекорда, установленного в 2024 году. Многократный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов торжественно открыл фестиваль в качестве оупенера. Он нырнул на 50 метров.
Рекорд Алексея Молчанова на озере Байкал — 90 метров в дисциплине CWT (в моноласте), который он установил в 2024 году на первом на фестивале «Под лед Байкала», сообщает пресс-служба правительства региона.