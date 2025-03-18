Фестиваль «Под лед Байкала» проходит в Листвянке

Спортсменка из Хорватии Санда Делия в дисциплине FIM (по тросу на руках, без ласт) нырнула на глубину 55 метров, это на 15 метров больше предыдущего рекорда, установленного в 2024 году. Многократный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов торжественно открыл фестиваль в качестве оупенера. Он нырнул на 50 метров.