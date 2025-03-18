Массовое отравление в Жамбылской области: 10 детей попали в больницу, один — в реанимации

Как сообщает пресс-служба ведомства, 17 марта в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования, который расположен в селе Мерке (участок Ойтал).
Из них 9 случаев зарегистрированы с диагнозом «острая кишечная инфекция», 1 случай — «энтеровирусная инфекция».
«Один воспитанник находится в реанимационном отделении, состояние стабильное (наблюдается положительная динамика)», — отметили в акимате Жамбылской области.
По поручению главы региона Ербола Карашукеева создана рабочая группа, которая детально изучает каждый случай. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
В случае необходимости в больнице готовы развернуть дополнительные койки для госпитализации.
Управление санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района проводит проверку, взяты все пробы, специалисты ждут заключение экспертизы.
Работа центра приостановлена на двое суток, проводится дезинфекционная обработка. Родителей оповестили о данных мероприятиях.
По итогам проверки компетентным органом будет принято соответствующее решение.
«На сегодняшний день обстановка стабильная, ситуация находится на контроле», — уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.