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Массовое отравление в Жамбылской области: 10 детей попали в больницу, один — в реанимации

В Меркенском районе Жамбылской области 10 воспитанников одного детсада оказались в больнице. Один малыш попал в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Источник: Getty Images

Как сообщает пресс-служба ведомства, 17 марта в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования, который расположен в селе Мерке (участок Ойтал).

Из них 9 случаев зарегистрированы с диагнозом «острая кишечная инфекция», 1 случай — «энтеровирусная инфекция».

«Один воспитанник находится в реанимационном отделении, состояние стабильное (наблюдается положительная динамика)», — отметили в акимате Жамбылской области.

По поручению главы региона Ербола Карашукеева создана рабочая группа, которая детально изучает каждый случай. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

В случае необходимости в больнице готовы развернуть дополнительные койки для госпитализации.

Управление санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района проводит проверку, взяты все пробы, специалисты ждут заключение экспертизы.

Работа центра приостановлена на двое суток, проводится дезинфекционная обработка. Родителей оповестили о данных мероприятиях.

По итогам проверки компетентным органом будет принято соответствующее решение.

«На сегодняшний день обстановка стабильная, ситуация находится на контроле», — уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.