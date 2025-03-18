Госинспекция сказала про запрет на любительскую рыбалку в Беларуси с 20 марта. Подробности БелТА сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.
Сообщается, что ограничение на любительское рыболовство связано нерестом рыбы. В связи с этим с 20 марта по 18 мая ограничения будут введены в Брестской и Гомельской областях, в период с 1 апреля по 30 мая названные ограничения будут действовать в Могилевской, Минской, Гродненской областях. Что касается Витебской области, то ограничения будут действовать с 10 апреля по 8 июня.
В организации уточнили, что любительское рыболовство в озвученный период допускается только с одной удочкой и одним крючком или одним спиннингом, который оснащен одной искусственной приманкой с не более чем двумя одинарными, или двойными, тройными крючками в светлое время и без захода в воду.
Отмечается, что рыбакам допускается использование подсачека для подъема из воды рыбы, которая была выловлена удочкой или же спиннингом. Говорится, что любительское рыболовство с использованием других орудий лова, промысловый лов рыбы в названный период строго запрещены.
В Госинспекции заявили, что нарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную по статье 16.25 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф для белорусов может быть от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей (по состоянию на 18 марта 2025 года). Также за незаконный вылов рыбы в момент запрета предусматривается возмещение вреда окружающей среде в тройном размере за каждую изъятую особь.
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