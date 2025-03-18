Госинспекция сказала про запрет на любительскую рыбалку в Беларуси с 20 марта

В Госинспекции заявили, что нарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную по статье 16.25 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф для белорусов может быть от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей (по состоянию на 18 марта 2025 года). Также за незаконный вылов рыбы в момент запрета предусматривается возмещение вреда окружающей среде в тройном размере за каждую изъятую особь.