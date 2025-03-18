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В пермском Парке Горького уже неделю не могут поймать прыткого дикого зайца

Животное чувствует себя полноправным хозяином парка.

В пермском Парке Горького уже неделю отчаянно пытаются поймать белого зайца. Однако прыткий гость не собирается покидать уютное местечко. Об этом сообщили представители организации.

«Несмотря на попытки Министерства природных ресурсов поймать его, наш друг продолжает наслаждаться жизнью в парке. Сегодня очередная операция по поимке провалилась. Видимо, заяц прошел курсы маскировки!», — рассказывают работники парка в социальных сетях.

Очевидцы подчеркнули, что животное чувствует себя полноправным хозяином парка. Он помогает трактористу чистить тропинки, наблюдает за работами плотников и с удовольствием лакомится яблоками и ветками.

По информации экспертов, скоро у белого гостя начнется линька, он сменит шубку на серую, станет более осторожным и скрытным.