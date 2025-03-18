В пермском Парке Горького уже неделю не могут поймать прыткого дикого зайца

«Несмотря на попытки Министерства природных ресурсов поймать его, наш друг продолжает наслаждаться жизнью в парке. Сегодня очередная операция по поимке провалилась. Видимо, заяц прошел курсы маскировки!», — рассказывают работники парка в социальных сетях.