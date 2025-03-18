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Семья из пяти человек отравилась на Ставрополье химикатами от насекомых

Отравление химикатами: на Ставрополье погибла 8-летняя девочка.

Источник: Комсомольская правда

В Новоалександровске на Ставрополье произошло отравление целой семьи, предположительно, химикатами для насекомых. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.

Утром 17 марта пять человек почувствовали резкое недомогание с симптомами кишечного расстройства. Взрослые вызвали скорую помощь, которая доставила всех в больницу. В медицинском учреждении скончалась 8-летняя девочка. 12-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю, предварительной причиной отравления могли стать химикаты, которыми глава семьи накануне обработал подвал частного дома.

Семья характеризуется как благополучная, проживает в большом благоустроенном доме.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Новоалександровского района начала проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение законодательства о безопасном обращении с агрохимикатами и пестицидами, а также защита прав несовершеннолетних.