Семья из пяти человек отравилась на Ставрополье химикатами от насекомых

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Новоалександровского района начала проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение законодательства о безопасном обращении с агрохимикатами и пестицидами, а также защита прав несовершеннолетних.