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Вузы Екатеринбурга ищут талантливых абитуриентов

Представители учебных заведений обсудили приемную кампанию на круглом столе.

Источник: Комсомольская правда

Представители уральских вузов провели в Екатеринбурге круглый стол, на котором обсудили способы привлечения талантливых и мотивированных абитуриентов во время приемной кампании 2025 года.

На мероприятии, организованным изданием «ФедералПресс», эксперты рассказали, что сейчас в Екатеринбурге действуют больше сотни предпрофильных классов, ученики которых углобленно изучают предметы, которые нужны для поступления на ряд востребованных специальностей.

Речь идет о инженерно-технологических, предпринимательских, юридических, медицинских, педагогических и других класса. Выпускники этих классов более успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ, а также получают практические навыки, так как 163 подростка во время каникул подрабатывают по будущей специальности.

В будущем в школах Екатеринбурга могут создать ставки профориентолога, который будет ориентировать учеников на получение определенных специальностей. Это позволит вузам получить талантливых и мотивированных абитуриентов.