Вузы Екатеринбурга ищут талантливых абитуриентов

Речь идет о инженерно-технологических, предпринимательских, юридических, медицинских, педагогических и других класса. Выпускники этих классов более успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ, а также получают практические навыки, так как 163 подростка во время каникул подрабатывают по будущей специальности.