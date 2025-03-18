Вузы Екатеринбурга ищут талантливых абитуриентов

Представители уральских вузов провели в Екатеринбурге круглый стол, на котором обсудили способы привлечения талантливых и мотивированных абитуриентов во время приемной кампании 2025 года.
На мероприятии, организованным изданием «ФедералПресс», эксперты рассказали, что сейчас в Екатеринбурге действуют больше сотни предпрофильных классов, ученики которых углобленно изучают предметы, которые нужны для поступления на ряд востребованных специальностей.
Речь идет о инженерно-технологических, предпринимательских, юридических, медицинских, педагогических и других класса. Выпускники этих классов более успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ, а также получают практические навыки, так как 163 подростка во время каникул подрабатывают по будущей специальности.
В будущем в школах Екатеринбурга могут создать ставки профориентолога, который будет ориентировать учеников на получение определенных специальностей. Это позволит вузам получить талантливых и мотивированных абитуриентов.