Главные новости 18 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 марта 2025 года.
Израиль возобновил атаки по сектору Газа
Армия Израиля вновь наносит удары по территории палестинского анклава после двух месяцев действия соглашения о прекращении огня. В ночь на 18 марта израильские самолеты атаковали сектор Газа. По предварительным данным, погибло порядка 200 человек. Среди жертв — десятки мирных жителей.
Трамп обозначил условия для визита Путина в США
Такер Карлсон оценил, как изменилась Россия за 25 лет
Американский журналист Такер Карлсон в интервью с коллегой Клейтоном Моррисоном высказал мнение, что за последние четверть века Россия достигла существенного прогресса — жизнь в городах страны стала комфортнее. Он констатировал, что в США жизнь в мегаполисах, напротив, ухудшилась.
На Украине заявили, что стали для США «клиентом», а не «союзником»
В Киеве понимают, что с приходом к власти в США президента Дональда Трампа Белый дом сменил статус Украины с «партнера» до «клиента». Об этом изданию The Economist заявил высокопоставленный чиновник из украинского правительства. При этом в Киеве считают, что долги перед США «воображаемые».
Стало известно, как вырос госдолг России за 2024 год
По данным Счетной палаты, объем государственного долга РФ к началу 2025 года достиг 29 трлн рублей. За прошедший год он увеличился на 3,5 трлн рублей. Теперь госдолг составляет 14,5% ВВП. Внутренний госдолг вырос до 23,74 трлн рублей, а внешний — до 52,109 млрд долларов.