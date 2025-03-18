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Главные новости 18 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 18 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 марта 2025 года.

Израиль возобновил атаки по сектору Газа

Источник: AP 2024

Армия Израиля вновь наносит удары по территории палестинского анклава после двух месяцев действия соглашения о прекращении огня. В ночь на 18 марта израильские самолеты атаковали сектор Газа. По предварительным данным, погибло порядка 200 человек. Среди жертв — десятки мирных жителей.

Трамп обозначил условия для визита Путина в США

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед поездкой российского лидера Владимира Путина в Вашингтон следует достичь договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Политик, анонсируя телефонный разговор с президентом РФ, выразил надежду, что Москва согласится на 30-дневное перемирие.

Такер Карлсон оценил, как изменилась Россия за 25 лет

Источник: AP 2024

Американский журналист Такер Карлсон в интервью с коллегой Клейтоном Моррисоном высказал мнение, что за последние четверть века Россия достигла существенного прогресса — жизнь в городах страны стала комфортнее. Он констатировал, что в США жизнь в мегаполисах, напротив, ухудшилась.

На Украине заявили, что стали для США «клиентом», а не «союзником»

В Киеве понимают, что с приходом к власти в США президента Дональда Трампа Белый дом сменил статус Украины с «партнера» до «клиента». Об этом изданию The Economist заявил высокопоставленный чиновник из украинского правительства. При этом в Киеве считают, что долги перед США «воображаемые».

Стало известно, как вырос госдолг России за 2024 год

Источник: Reuters

По данным Счетной палаты, объем государственного долга РФ к началу 2025 года достиг 29 трлн рублей. За прошедший год он увеличился на 3,5 трлн рублей. Теперь госдолг составляет 14,5% ВВП. Внутренний госдолг вырос до 23,74 трлн рублей, а внешний — до 52,109 млрд долларов.