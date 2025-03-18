Главные новости 18 марта 2025 года

В Киеве понимают, что с приходом к власти в США президента Дональда Трампа Белый дом сменил статус Украины с «партнера» до «клиента». Об этом изданию The Economist заявил высокопоставленный чиновник из украинского правительства. При этом в Киеве считают, что долги перед США «воображаемые».