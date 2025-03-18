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Заслуженный врач России Анатолий Каплунов ушел из жизни в Волгограде

Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, один из первых учеников академика Илизарова скончался на 89-м году жизни.

В Волгограде 16 марта ушел из жизни Анатолий Каплунов. О смерти заслуженного врача России корреспонденту «Волгоградской правды.ру» сообщили его коллеги.

Анатолий Каплунов родился 12 ноября 1936 года. В 1960-м он окончил Сталинградский мединститут, после чего начал трудиться в Курганском областном госпитале инвалидов войны, где работал Гавриил Илизаров — советский хирург-ортопед, изобретатель.

Трудясь в команде Илизарова, Анатолий Каплунов внес огромный вклад в развитие ортопедической службы. Врач участвовал в лечении композитора Дмитрия Шостаковича, олимпийского чемпиона Валерия Брумеля, генерала армии Афанасия Белобородова и других известных людей.

В конце 1970-х он вернулся в Волгоград, где возглавил областной ортопедический центр по применению метода Илизарова, а затем был назначен руководителем ортопедического центра на базе клинической больницы № 3 в региональной столице.

Доктор медицинских наук также опубликовал более 100 научных работ, 3 монографии.

«Волгоградская правда.ру» приносит соболезнования родным и близким Анатолия Каплунова.