В крупных реках Башкирии выросли уровни воды

Наиболее существенно поднялась вода в реке Белой (+58 см за сутки) — до 91 см. Уровень воды в реке Уфе вырос на 5 см и составляет 224 см, а уровень Дёмы увеличился на 70 см (до 326 см). До выхода рек на пойму пока далеко. Для Белой этот уровень составляет 600 см, реки Уфы в районе Шакши — 830 см, Дёмы у деревни Бочкарево — 520 см.