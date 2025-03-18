Ждем тепла и света: Жители Кишинева останутся на весь день без электричества — публикуем адреса

Некоторые жители столицы останутся сегодня без света.
Поставщик сообщает о перерывах в поставках электроэнергии на 18 марта.
Так, без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:
Центр.
— ул. Малина Микэ, 70, 70/2, Вл. Короленко, 59/3 — с 09:30 до 17:00.
Рышкановка.
— ул. Петрикань, 19/5, 86 — с 09:10 до 17:10.
Коммуна Бачой:
— ул. Александр Пушкин, Андриана, Бачулуй, Бухарест, Буребиста, Кишинев, Дмитрий Кантемир, Дойна, Евгений Кока, Хотин, Ламайцей, Ливиу Деляну, Мачилор, Николае Сулак, Павалюк, Падурилор, Петру Заднипру, Ренессанс, Резень, Скиноаса, Святая Троица, Святой Андрей, Святой Константин, Святой Михаил, Тейлор, Тигина, Зодиак — с 09:00 до 17:00.
Город Дурлешты:
— ул. Каля Унирий, Каля Унирий 1 ул-ла, Каля Унирий 2 ул-ла, Каля Унирий 3 ул-ла, Дурлешты, Резистентей, Резистентей 1 ул-ла, Резистентей 2 ул-ла, Вовинтени, Вовинтени 3 ул-ла частично, в промежутке времени с
Гидигичь:
— ул. Александру Донич, Борис Главан, Дин Парижская Коммуна, Дмитрий Кантемир, Грибов, Ион Крянгэ, Ион Шолтис, Михаил Фрунзе, Виктория, Штефан чел Маре и Сфынт частично, в промежутке между
— ул. Алба Юлия, Колумна, ул. Колумна, Костин В., Дачия, Григоре Уреке, Ливиу Деляну, Миорица, Нукарилор, Персицилор, Вероника Микле, Штефан чел Маре, в интервале времени с 09:40 до 17:00.
— ул. Александр Пушкин, Алексей Матеевич, Георге Асаки, Григоре Уреке, Ион Крянгэ, Ион Некулче, Юрий Гагарин, Юрие Гагарин ул., Михай Эминеску, Мирон Костин — с
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.