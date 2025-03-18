На Ленинском проспекте в Москве высадят более 400 деревьев

«В этом году пришло время озеленить историческую часть Ленинского проспекта — между Садовым кольцом и площадью Гагарина высадим больше 400 новых деревьев. Большая часть из них появится на широких тротуарах, создав “зеленую стену” между проезжей частью и фасадами жилых домов», — говорится в сообщении.