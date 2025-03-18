На Ленинском проспекте в Москве высадят более 400 деревьев

«В этом году пришло время озеленить историческую часть Ленинского проспекта — между Садовым кольцом и площадью Гагарина высадим больше 400 новых деревьев. Большая часть из них появится на широких тротуарах, создав “зеленую стену” между проезжей частью и фасадами жилых домов», — говорится в сообщении.
Мэр уточнил, что с 2021 по 2023 году на Ленинском проспекте высадили почти 1,6 тыс. деревьев. В основном — на участках ближе к МКАД.
«Для Ленинского проспекта мы выбрали взрослые деревья возрастом 20−35 лет высотой от 4 до 8 метров: липы “Паллида” и вязы “Новый горизонт”. Они прекрасно адаптируются к особенностям московского климата: стойко переносят суровые зимы и жаркое лето, устойчивы к сильным ветрам», — добавил Собянин.
В сообщении говорится, что работы начались две недели назад, поэтому результатом можно будет полюбоваться уже скоро.