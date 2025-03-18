Эпидемиолог: инфекционная заболеваемость в Беларуси вернулась на уровень до пандемии коронавируса

Дашкевич добавила, что появился новый возбудитель, вытеснивший другие бактерии и вирусы, однако моменты соблюдения личной гигиены, более ответственного отношения к собственному здоровью смогли оказать влияние на заболеваемость. Она пояснила, что в данный период кишечные и другие респираторные инфекции регистрировались в меньшем количестве.