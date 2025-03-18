Эпидемиолог: инфекционная заболеваемость в Беларуси вернулась на уровень до пандемии коронавируса

Заведующая отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич в эфире телеканала СТВ заявила, что инфекционная заболеваемость вернулась к уровню до пандемии COVID-19.
Специалист, возвращаясь в 2020 год и последующие годы пандемии, заметила, что отношение к своему здоровью, прислушивание к рекомендациям специалистов, соблюдение простых правил личной гигиены, смогло оказать влияние не только на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
Дашкевич добавила, что появился новый возбудитель, вытеснивший другие бактерии и вирусы, однако моменты соблюдения личной гигиены, более ответственного отношения к собственному здоровью смогли оказать влияние на заболеваемость. Она пояснила, что в данный период кишечные и другие респираторные инфекции регистрировались в меньшем количестве.
— Сейчас инфекционная заболеваемость вернулась на допандемический уровень, — подчеркнула заведующая отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Алла Дашкевич уточнили, что ситуация в Беларуси контролируемая, нет ничего сверхъестественного и нестандартного, что могло бы вызвать опасения у белорусов.
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