На Крымском мосту летом увеличат количество пунктов досмотра, а также на месте будут дежурить волонтеры. Об этом ТАСС рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что в условиях отсутствия авиационного сообщения избежать образования пробок в летний сезон вряд ли получится. Профильные службы постараются сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей, чтобы минимизировать время ожидания в дороге.
По словам Аксенова, прежде всего в приоритете — безопасность жителей и гостей региона.
Ранее мы писали, информация о закрытии Крымского моста на праздники является фейком. В социальных сетях стал распространяться «документ», в котором содержится такое предупреждение. Информация не соответствует действительности. Жителей и гостей региона попросили доверять только официальной информации.