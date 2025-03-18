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На Крымском мосту летом увеличат количество пунктов досмотра

На въезде в Крым увеличат количество пунктов досмотра, на месте будут дежурить волонтеры.

Источник: Аргументы и факты

На Крымском мосту летом увеличат количество пунктов досмотра, а также на месте будут дежурить волонтеры. Об этом ТАСС рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что в условиях отсутствия авиационного сообщения избежать образования пробок в летний сезон вряд ли получится. Профильные службы постараются сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей, чтобы минимизировать время ожидания в дороге.

По словам Аксенова, прежде всего в приоритете — безопасность жителей и гостей региона.

Ранее мы писали, информация о закрытии Крымского моста на праздники является фейком. В социальных сетях стал распространяться «документ», в котором содержится такое предупреждение. Информация не соответствует действительности. Жителей и гостей региона попросили доверять только официальной информации.