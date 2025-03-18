На Крымском мосту летом увеличат количество пунктов досмотра

Он отметил, что в условиях отсутствия авиационного сообщения избежать образования пробок в летний сезон вряд ли получится. Профильные службы постараются сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей, чтобы минимизировать время ожидания в дороге.