Пассажиры из Китая хотели провезти в Иркутск более 7,6 тысячи сигарет

В иркутском аэропорту в багаже двух пассажиров нашли более 7,6 тысяч сигарет, привезенных из Пекина. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутской таможне, при прохождении контроля иностранцы выбрали «зеленый коридор», тем самым сообщив, что у них при себе нет запрещенных к ввозу товаров.