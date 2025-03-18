Пассажиры из Китая хотели провезти в Иркутск более 7,6 тысячи сигарет

В иркутском аэропорту в багаже двух пассажиров нашли более 7,6 тысяч сигарет, привезенных из Пекина. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутской таможне, при прохождении контроля иностранцы выбрали «зеленый коридор», тем самым сообщив, что у них при себе нет запрещенных к ввозу товаров.
Однако таможенникам удалось раскусить обман. С помощью рентген-техники они заметили среди вещей мужчины 26 блоков сигарет, а в личных вещах второго пассажира — еще 124 пачки. Иностранцы сообщили, что купили табак для личного пользования. На нарушителей составили административный протокол за недекларирование товаров и несоблюдение запретов.
— На территорию Таможенного союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин для личного пользования можно ввозить 200 сигарет или 50 сигар, либо 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков») или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, — рассказывает начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни Альбина Куприна.
Кстати, только с начала 2025 в аэропорту города обнаружили и изъяли более 19 тысяч сигарет, большая часть из них была привезена из Китая. Нарушителей привлекли к административной ответственности.
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