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В омской колонии изготовят 10 тысяч лотков для производителя кондитерки

Между учреждением и производителем кондитерских изделий был заключен договор на сумму 3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Заключенные исправительной колонии № 7 изготовят 10 тысяч деревянных лотков за 3 миллиона рублей по контракту с омским производителем кондитерских изделий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Омской области.

К работам по изготовлению деревянных тар привлекут 12 осужденных. Все изделия будут проходить строгий контроль на соответствие установленным требованиям.

Ранее «КП Омск» сообщала, что заключенные омской колонии № 7 изготавливают по 200 метел за смену. Учреждение заключил контракт с одной из фирм.