В омской колонии изготовят 10 тысяч лотков для производителя кондитерки

Заключенные исправительной колонии № 7 изготовят 10 тысяч деревянных лотков за 3 миллиона рублей по контракту с омским производителем кондитерских изделий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Омской области.
К работам по изготовлению деревянных тар привлекут 12 осужденных. Все изделия будут проходить строгий контроль на соответствие установленным требованиям.
Ранее «КП Омск» сообщала, что заключенные омской колонии № 7 изготавливают по 200 метел за смену. Учреждение заключил контракт с одной из фирм.