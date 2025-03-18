В Астане могут изменить рабочий график

Выступая на заседании маслихата, Отебаев напомнил, что еще в 2018 году начало рабочего дня акимата было сдвинуто на 08:30.
Мы планируем выйти с такой инициативой на правительственный уровень, чтобы рассмотреть перенос начала работы центральных исполнительных органов. Будет ли это полчаса или час — вопрос обсуждаемый. Мы будем взаимодействовать с нашими объектами образования, здравоохранения и другими организациями.
По его словам, изменение графика работы поможет снизить нагрузку на дороги столицы в утренние и вечерние часы.
Если каждому пассажиру, пользующемуся общественным транспортом, сдвинуть рабочее время на полчаса, то и водителям придется выходить на маршруты раньше. Это поможет обеспечить более равномерное движение. Однако этот вопрос требует дополнительной проработки, и мы будем совместно заниматься этим.
Отебаев также подчеркнул, что, в отличие от других мер по разгрузке дорожной инфраструктуры, требующих значительных финансовых вложений и времени на реализацию, этот шаг можно оперативно проработать и увидеть первые результаты уже в ближайшее время.