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В Астане могут изменить рабочий график

В Астане рассматривают возможность изменения рабочего графика центральных исполнительных органов (министерств). Как сообщил заместитель акима столицы Ерсин Отебаев, это позволит снизить нагрузку на транспортную систему Астаны за счет более равномерного распределения пассажиропотока, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Выступая на заседании маслихата, Отебаев напомнил, что еще в 2018 году начало рабочего дня акимата было сдвинуто на 08:30.

Мы планируем выйти с такой инициативой на правительственный уровень, чтобы рассмотреть перенос начала работы центральных исполнительных органов. Будет ли это полчаса или час — вопрос обсуждаемый. Мы будем взаимодействовать с нашими объектами образования, здравоохранения и другими организациями.

отметил заместитель акима столицы Ерсин Отебаев

По его словам, изменение графика работы поможет снизить нагрузку на дороги столицы в утренние и вечерние часы.

Если каждому пассажиру, пользующемуся общественным транспортом, сдвинуть рабочее время на полчаса, то и водителям придется выходить на маршруты раньше. Это поможет обеспечить более равномерное движение. Однако этот вопрос требует дополнительной проработки, и мы будем совместно заниматься этим.

добавил он

Отебаев также подчеркнул, что, в отличие от других мер по разгрузке дорожной инфраструктуры, требующих значительных финансовых вложений и времени на реализацию, этот шаг можно оперативно проработать и увидеть первые результаты уже в ближайшее время.