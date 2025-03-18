В Астане могут изменить рабочий график

Если каждому пассажиру, пользующемуся общественным транспортом, сдвинуть рабочее время на полчаса, то и водителям придется выходить на маршруты раньше. Это поможет обеспечить более равномерное движение. Однако этот вопрос требует дополнительной проработки, и мы будем совместно заниматься этим.