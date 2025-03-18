В Казани на два месяца закрыли бар «Тень» за нарушения санитарных норм

Роспотребнадзор по РТ выявил в заведении нарушения санитарных норм, а именно: в баре не обеспечивается поточность технологических процессов, неудовлетворительные санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений, не обеспечена грызунонепроницаемость объекта, мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в одной моечной ванне, отсутствуют умывальные раковины и туалет, кроме того до работы допущены сотрудники без медицинских книжек, также не представлены сопроводительные документы на продукты питания.