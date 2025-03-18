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В Казани на два месяца закрыли бар «Тень» за нарушения санитарных норм

В Казани после внеплановой проверки закрыли бар «Тень», который находится на улице Батурина.

Источник: ИА Татар-информ

Роспотребнадзор по РТ выявил в заведении нарушения санитарных норм, а именно: в баре не обеспечивается поточность технологических процессов, неудовлетворительные санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений, не обеспечена грызунонепроницаемость объекта, мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в одной моечной ванне, отсутствуют умывальные раковины и туалет, кроме того до работы допущены сотрудники без медицинских книжек, также не представлены сопроводительные документы на продукты питания.

«На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в баре “Тень”, составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, материалы направлены в суд», — сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

Суд принял решение закрыть бар на 60 суток.