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Власти предупредили жителей Борисоглебска о громких звуках 18 марта

Они связаны с работой взрывотехников ВС РФ.

Источник: АиФ Воронеж

Жителей Борисоглебского городского округа предупредили о громких звуках 18 марта, соответствующую информацию опубликовало облправительство.

Это связано с работой взрывотехников ВС РФ.

«Просим жителей округа сохранять спокойствие», — добавили власти.