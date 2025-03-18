Власти предупредили жителей Борисоглебска о громких звуках 18 марта

Жителей Борисоглебского городского округа предупредили о громких звуках 18 марта, соответствующую информацию опубликовало облправительство.
Это связано с работой взрывотехников ВС РФ.
«Просим жителей округа сохранять спокойствие», — добавили власти.
Они связаны с работой взрывотехников ВС РФ.
Жителей Борисоглебского городского округа предупредили о громких звуках 18 марта, соответствующую информацию опубликовало облправительство.
Это связано с работой взрывотехников ВС РФ.
«Просим жителей округа сохранять спокойствие», — добавили власти.