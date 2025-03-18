Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Россия ежедневно обмениваются информацией по трансграничным рекам — Минводы

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Казахстан и Россия ежедневно обмениваются информацией по всем трансграничным рекам, заявили в министерстве водных ресурсов и ирригации республики.

Источник: Sputnik.kz

Обмен данными продолжится до завершения паводкового периода. Уже провели два заседания совместной казахстанско-российской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодий и паводков. Проинформировали друг друга об установленных и планируемых режимах работы водохранилищ, а также обменялись прогнозами по притокам воды в водохранилища и ожидаемым уровням воды в трансграничных реках.

В данный момент ведется постоянное наблюдение за уровнем воды в реках и водохранилищах Казахстана, организовано круглосуточное дежурство. На водохранилищах обеспечиваются свободные емкости для принятия и безопасного пропуска паводковой воды. Очищены 240 км рек, включая Ертис и Жайык, которые также протекают по территории РФ.

сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров

Активная работа в этом направлении ведется и в регионах. Ранее представители Атырауской и Оренбургской областей договорились о своевременном обмене гидрологическими и метеоданными. Также намерены продолжить взаимные консультации для обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья 2025 года.