Казахстан и Россия ежедневно обмениваются информацией по трансграничным рекам — Минводы

Обмен данными продолжится до завершения паводкового периода. Уже провели два заседания совместной казахстанско-российской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодий и паводков. Проинформировали друг друга об установленных и планируемых режимах работы водохранилищ, а также обменялись прогнозами по притокам воды в водохранилища и ожидаемым уровням воды в трансграничных реках.