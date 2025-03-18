Казахстан и Россия ежедневно обмениваются информацией по трансграничным рекам — Минводы

Обмен данными продолжится до завершения паводкового периода. Уже провели два заседания совместной казахстанско-российской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодий и паводков. Проинформировали друг друга об установленных и планируемых режимах работы водохранилищ, а также обменялись прогнозами по притокам воды в водохранилища и ожидаемым уровням воды в трансграничных реках.
В данный момент ведется постоянное наблюдение за уровнем воды в реках и водохранилищах Казахстана, организовано круглосуточное дежурство. На водохранилищах обеспечиваются свободные емкости для принятия и безопасного пропуска паводковой воды. Очищены 240 км рек, включая Ертис и Жайык, которые также протекают по территории РФ.
Активная работа в этом направлении ведется и в регионах. Ранее представители Атырауской и Оренбургской областей договорились о своевременном обмене гидрологическими и метеоданными. Также намерены продолжить взаимные консультации для обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья 2025 года.