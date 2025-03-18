11 лет в родной гавани: крымчане и севастопольцы празднуют годовщину воссоединения полуострова с Россией

За столько лет произошло многое: Крым буквально изменился во всех сферах жизни. Как отметил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Крымская весна изменила всех нас. Испытания, которые мы проходим вместе, еще больше укрепили наше единство и убежденность в правильности выбора, сделанного в 2014 году. Мы еще больше сплотились вокруг Президента. Еще лучше и яснее осознали личную ответственность каждого из нас за судьбу страны. Это выражается и в действительно всенародной поддержке СВО и наших воинов.