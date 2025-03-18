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11 лет в родной гавани: крымчане и севастопольцы празднуют годовщину воссоединения полуострова с Россией

18 марта в Крыму и Севастополе празднуется день, который вошел в историю. 11 лет назад наш полуостров стал частью России, вернулся домой.

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За столько лет произошло многое: Крым буквально изменился во всех сферах жизни. Как отметил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Крымская весна изменила всех нас. Испытания, которые мы проходим вместе, еще больше укрепили наше единство и убежденность в правильности выбора, сделанного в 2014 году. Мы еще больше сплотились вокруг Президента. Еще лучше и яснее осознали личную ответственность каждого из нас за судьбу страны. Это выражается и в действительно всенародной поддержке СВО и наших воинов.

Единство народов полуострова и судьбоносные решения президента России Владимира Путина стали основой исторического события.

Мы дома. Крым — Россия! С праздником!

Как преобразился полуостров — смотрите в фоторепортаже.