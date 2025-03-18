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Таиланд: срок безвизового пребывания сократят до 30 дней

Правительство Таиланда планирует пересмотреть правила безвизового пребывания для иностранных туристов. Согласно новым изменениям, срок пребывания без визы будет сокращён с нынешних 60 дней до 30 дней. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на официальные источники, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Данное решение направлено на оптимизацию миграционной политики и контроль за туристическими потоками. В последние годы Таиланд активно развивает туризм, привлекая миллионы путешественников со всего мира благодаря упрощённому визовому режиму. Однако власти считают, что сокращение срока безвизового пребывания позволит лучше регулировать пребывание иностранцев в стране.

Изменения затронут граждан тех стран, с которыми у Таиланда действует соглашение о безвизовом въезде. Туристам, планирующим более длительное пребывание, придётся оформлять визу заранее через посольства или консульства. Точная дата вступления новых правил в силу пока не объявлена, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие месяцы.

Эксперты туристической отрасли уже выразили обеспокоенность, что такие меры могут повлиять на популярность Таиланда среди путешественников, предпочитающих длительные поездки. В то же время власти подчёркивают, что новые правила помогут повысить безопасность и улучшить управление туристическим сектором.

Остаётся следить за официальными заявлениями правительства Таиланда, чтобы узнать подробности и окончательные сроки внедрения изменений. Туристам, планирующим поездку, рекомендуется заранее уточнять актуальные визовые требования.