Таиланд: срок безвизового пребывания сократят до 30 дней

Изменения затронут граждан тех стран, с которыми у Таиланда действует соглашение о безвизовом въезде. Туристам, планирующим более длительное пребывание, придётся оформлять визу заранее через посольства или консульства. Точная дата вступления новых правил в силу пока не объявлена, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие месяцы.