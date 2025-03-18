Созданы алгоритмы для анализа карьерной траектории менеджеров и чиновников

Применение подхода показало, что выпускники разнятся по показателям динамики управленческой карьеры. Например, специалисты, получившие образование в Финансовом университете, РАНХиГС, МГУ, НИУ ВШЭ и РЭУ имеют более высокие значения по классификатору управленческих должностей, чем выпускники остальных вузов. Кроме того, ученые разделили исследуемые университеты на несколько групп в зависимости от скорости движения по карьерной лестнице и максимального уровня должности. Подход позволяет не только проводить анализ управленцев с различным бэкграундом, но и оценить успешность федеральных программ по подготовке руководителей.