Созданы алгоритмы для анализа карьерной траектории менеджеров и чиновников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) и Президентской академии (РАНХиГС) создали алгоритмы для автоматизированной оценки карьерной траектории управленцев. Разработка позволяет анализировать эффективность образовательных программ и кадровых проектов, в которых участвуют руководители различных организаций, сообщил ТАСС руководитель лаборатории прикладного искусственного интеллекта СПб ФИЦ РАН Максим Абрамов.
«Мы разработали программное обеспечение, которое помогает на основе анализа образовательного и карьерного пути оценить успешность трудоустройства соискателей на руководящие должности. Данное элегантное решение оценки карьерной динамики создано на основе уникального классификатора управленческих должностей РАНХиГС и созданного нами алгоритма анализа большого массива открытых данных о выпускниках вузов и их резюме. Применение нашей технологии позволит оптимизировать и автоматизировать анализ успешности карьеры управленцев государственных ведомств и частных компаний, и тем самым потенциально позволяет повысить эффективность организации управленческого труда», — рассказал он.
При подборе и подготовке менеджеров как частные компании, так и госструктуры сталкиваются с трудностями, среди которых — отсутствие четких критериев определения успешности управленческой карьеры и того, как усилия, направленные на подготовку менеджеров, конвертируются в их результативность и управленческий успех.
Как рассказали в пресс-службе СПб ФИЦ РАН, на основе классификатора управленческих должностей РАНХиГС исследователи СПб ФИЦ РАН создали набор цифровых инструментов для сбора и анализа информации разных типов из открытых источников о выпускниках вузов. Учитывались данные топ-15 российских университетов, входящих в рейтинг RAEX по специальностям «экономика» и «менеджмент». Кроме того, информация об опыте и желаемой должности выпускников собиралась с сайтов с резюме соискателей. Для изучения динамики карьеры управленцев ученые учитывали сроки достижения должностей различными кандидатами.
Применение подхода показало, что выпускники разнятся по показателям динамики управленческой карьеры. Например, специалисты, получившие образование в Финансовом университете, РАНХиГС, МГУ, НИУ ВШЭ и РЭУ имеют более высокие значения по классификатору управленческих должностей, чем выпускники остальных вузов. Кроме того, ученые разделили исследуемые университеты на несколько групп в зависимости от скорости движения по карьерной лестнице и максимального уровня должности. Подход позволяет не только проводить анализ управленцев с различным бэкграундом, но и оценить успешность федеральных программ по подготовке руководителей.