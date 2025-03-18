Игорь Кобзев встретился с Сергеем Безруковым

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с народным артистом России Сергеем Безруковым. Глава региона и актер обсудили возможность проведения в регионе Второго Большого Детского фестиваля «ЭХО БДФ — Приангарье» (6+), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«В 2027 году Иркутская область отметит 90-летие со дня основания. Мы были бы рады, если в программу праздничных мероприятий вошел бы Большой Детский фестиваль. Уже сейчас необходимо сформировать оргкомитет, определить ответственных за проведение мероприятий, выбрать площадки и разработать программу», — отметил Игорь Кобзев.
Сергей Безруков отметил, что Первый Большой Детский фестиваль в Иркутске прошел успешно: его мероприятия посетили более 5 тысяч зрителей.
«2027 год станет юбилейным не только для региона, но и для известных деятелей культуры Иркутской области — писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова. Их творчество может стать основой для эскизов в режиссерских лабораториях, где рождаются идеи для спектаклей, предназначенных для юного поколения», — подчеркнул Сергей Безруков.
Большой Детский фестиваль, который возглавляет Сергей Безруков, охватывает различные направления искусства: театр, кино, анимацию и детскую литературу. В Иркутской области фестиваль впервые прошел в 2024 году. За семь дней на 11 площадках состоялось 76 мероприятий, включая показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов — лауреатов фестиваля разных лет, встречи с детскими писателями, презентации современной детской литературы, режиссерские лаборатории для театров кукол, образовательные программы для профессионалов и мастер-классы для участников любительских театральных коллективов региона. Пятеро воспитанников театральных студий Иркутской области стали победителями направления «БДФ Мастерские» и получили возможность принять участие в VII Большом детском фестивале, который прошел в Москве осенью 2024 года.
Кроме того, Игорь Кобзев и Сергей Безруков обсудили проведение Дней Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова в Иркутске. Мероприятия (6+) запланированы на