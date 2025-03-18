Игорь Кобзев встретился с Сергеем Безруковым

Большой Детский фестиваль, который возглавляет Сергей Безруков, охватывает различные направления искусства: театр, кино, анимацию и детскую литературу. В Иркутской области фестиваль впервые прошел в 2024 году. За семь дней на 11 площадках состоялось 76 мероприятий, включая показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов — лауреатов фестиваля разных лет, встречи с детскими писателями, презентации современной детской литературы, режиссерские лаборатории для театров кукол, образовательные программы для профессионалов и мастер-классы для участников любительских театральных коллективов региона. Пятеро воспитанников театральных студий Иркутской области стали победителями направления «БДФ Мастерские» и получили возможность принять участие в VII Большом детском фестивале, который прошел в Москве осенью 2024 года.